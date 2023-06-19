صفقات الزمالك الجديدة.. شرط وحيد يفصل بن شرقي عن العودة للقلعة البيضاء

دخل مسؤولي الزمالك، في مفاوضات جادة، لاستعادة خدمات لاعبه السابق أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد أنباء اقتراب فسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق الإماراتي.

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه جمهور التالتة، أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع أشرف بن شرقي على العودة شرطة أن يقوم اللاعب بفسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي بالتراضي.

وقام نادي الجزيرة الإماراتي بإنهاء تعاقدهم مع لاعبي الفريق الأجانب، وينتظر أشرف بن شرقي، موقفه مع الفريق في الفترة القادمة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بروكسي 3 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.