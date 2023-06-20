قائد الأرسنال يزور مدربه السابق بالمقاولون اعترافًا بالجميل.. صور

حرص محمد الننى نجم منتخب مصر والأرسنال الإنجليزي، على زيارة كابتن سعيد الشيشينى نجم المقاولون العرب في العصر الذهبي، والذي ساهم بخبراته في صناعة نجومية محمد الننى وكان ضمن مدربي الذئاب الذين ساهموا في وضع محمد الننى على الطريق الصحيح، وصعدوا به من قطاع الناشئين للفريق الأول قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي والانتقال لبازل السويسري، ومنه للعالمية حتى وصل لقيادة فريق الأرسنال الإنجليزي.
وأعرب كابتن سعيد الشيشينى نجم المقاولون العرب السابق ومدير الأكاديميات الخارجية بالمقاولون الحالي عن سعادته الكبيرة بزيارة النجم محمد الننى، مؤكداً أن هذه الزيارة تحمل رسالة مضمونها الوفاء والإخلاص لنجم مجتهد وخلوق وصل للعالمية ومازال لديه طموح لاستكمال مشواره الاحترافي بكل قوة .