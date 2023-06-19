أشرف عبد الباقي يعرض "جريمة في المعادي" بقصر ثقافة العريش

بدأ الفنان أشرف عبدالباقي عرض مسرحية "جريمة في المعادي" في قصر ثقافة العريش وذلك بعد النجاح الكبير للعرض المسرحي بعدد من محافظات مصر خلال الفترة الماضية.

أكد أشرف عبدالباقي لـ"البوابة نيوز"، أنه لأول مرة يقوم بزيارة العريش، معربا عن سعادته وحبه الكبير لمدينة العريش ولأهل سيناء، حيث قال أشرف عبدالباقي: “أنا فعلا لاول مرة أزور العريش المدينة الجميلة الساحرة”.

وتابع: "مبسوطين جداً اننا هنعرض في العريش وسط أهلنا اليوم وغدا بقصر الثقافة بمدينة العريش أرض الفيروز".

"مسرحية كلها غلط "رواية كوميدية إنجليزية، حصل عبدالباقي على حقوقها الأدبية و تمصيرها للعرض في مصر، وتُعرض الآن في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبريطانيا.