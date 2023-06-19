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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام البحيرة يبحث مقترح إنشاء نادي رياضى بكفر الدوار

اللواء محمد شوقي
اللواء محمد شوقي بدر
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عقد  اللواء محمد شوقى بدر، سكرتير عام محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وممثلي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الدوار، وذلك لمناقشة مقترح استغلال أرض أملاك دولة على مساحة 11260 م2  تقريبًا بناحية أبو حمدة بنطاق شارع المحكمة لإنشاء نادي اجتماعي رياضي ثقافي، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة والتي تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري والتنشئة الاجتماعية والثقافية والرياضية للأجيال الجديدة.

تناول الاجتماع مناقشة المقترح الخاص بإنشاء النادي كمتنفس لأهالي كفر الدوار، حيث من المقرر أن يشمل إقامة حمام سباحة أوليمبي وملعب خماسي ومساحات خضراء، وكذلك منطقة ألعاب أطفال وبازارات وقاعات افراح وكافيتريا.

كما يتضمن المقترح إنشاء عدد 3 مباني إدارية تجارية، بمساحات مختلفة (1500 م2 و700 م2 و1000 م2) وذلك في إطار الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة.

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