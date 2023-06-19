قطر تدين عدوان الاحتلال على جنين وتحذر من اتساع دائرة العنف

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، اليوم، والذي أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة نحو 100 آخرين.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الإثنين، العدوان حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال.

وحذرت الخارجية القطرية، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.