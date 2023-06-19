العثور على جثة طفل رضيع ملقى أمام حضانة بالشروق

عثرت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة طفل رضيع ملقى امام حضانة بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم نقل الجثةللمشرحة.

بلاغ بوجود جثة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل رضيع ملقى

امام حضانة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل رضيع ولا توجد به اى إصابات ظاهرية ، ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل الجثة للمشرحة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.