نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة

تابعت المهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية جهود حي مصر القديمة بقيادة اللواء ايمن السعيد رئيس الحي والتي تهدف الى تطوير الشوارع والميادين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق و تذليل العقبات الحياتية للمواطنين لتوفير حياة كريمة فقد قامت إدارة الطرق بتركيب بلدورات وانترلوك الأرصفة بشارع أثر النبى ضمن أعمال التطوير إعادة الشيء لأصله .

وفي ضوء التصدي لكافة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة عبر المتابعة الدورية وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات ، والتعديات بنطاق الحي قامت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة بإزالة مقهى على الطريق الدائري نزلة أثر النبى نظرا للتعدي على أراضي أملاك الدولة والتي أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجودة بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بالقيام بحملة لرفع الإشغالات بجوار سور الجبخانة كما تم رفع إشغالات جزارة بمنطقة الجيارة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وذلك لعدم إتباعهم الضوابط اللازمة.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية وإدارة الإزالات بإزالة تعديات على خط التنظيم بالعقار رقم ( ٣ ) شارع غنيم - تقسيم الجمعية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.