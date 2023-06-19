جامعة الفيوم توافق على تسجيل 65 رسالة ماجستير ودكتوراه

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة انعقاد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم بجلسته رقم (193) برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

صرح الدكتور عرفة صبرى حسن أن المجلس وافقَ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ (52) ماجستير، (13) دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما ناقشَ المجلسُ عددًا من الموضوعات التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها؛ طبقًا لما هو مُدْرَجٌ في جدول الأعمال.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا في إصدار العدد الأول (يونيو 2023) من مجلة جامعة الفيوم للعلوم والدِّراسات البينيَّة.

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