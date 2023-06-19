الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على «جنين» جريمة حرب

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الاثنين إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على "جنين"، أشبه بحرب واسعة تشنها إسرائيل على دولة قائمة بذاتها، وهذا يمثل "استخداما للقوة المفرطة وغير المتكافئة وجريمة حرب" حسب توصيف اتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي والإنساني.

وأضاف الاتحاد، في بيان صحفي، أن ما يحدث في "جنين" الآن يستدعي تحركا سريعا من المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جريمتها، وإدانتها من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها.

وأكد الاتحاد، وهو أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا العدوان ومثله الكثير من جرائم الحرب التي تنفذها إسرائيل يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وفي القدس وضواحيها، واعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى، وقرارات بناء المزيد من المستوطنات، واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، يستدعي توفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني.