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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم تستقبل الطلاب المشاركين في مسابقة ميكروسوفت الدولية

جانب من الأستقبال
جانب من الأستقبال
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استقبلت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، 18 طالب وطالبة من المشاركين في بطولة مايكروسوفت الدولية 2023 والذين تم تصعيدهم للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، واعربت عن سعادتها بما حققوه ومتمنية لهم الفوز وتمثيل مصرنا الحبيبة على المستوى الدولى .

جدير بالذكر، أن مسابقة ميكروسوفت هي بطولة دولية تُعقد حول العالم لإختيار أفضل الطلاب في تطبيقات ميكروسوفت اوفيس وتشارك محافظة الفيوم في البطولة للعام الثالث على التوالي.

كما قدمت وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للمدربين ومسئولي الأكاديميات والتدريب بالإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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وكيل تعليم الفيوم 18 طالب وطالبة مشارك مسابقة مسابقة ميكروسوفت الدولية الفيوم