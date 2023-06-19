وكيل تعليم الفيوم تستقبل الطلاب المشاركين في مسابقة ميكروسوفت الدولية

استقبلت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، 18 طالب وطالبة من المشاركين في بطولة مايكروسوفت الدولية 2023 والذين تم تصعيدهم للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، واعربت عن سعادتها بما حققوه ومتمنية لهم الفوز وتمثيل مصرنا الحبيبة على المستوى الدولى .

جدير بالذكر، أن مسابقة ميكروسوفت هي بطولة دولية تُعقد حول العالم لإختيار أفضل الطلاب في تطبيقات ميكروسوفت اوفيس وتشارك محافظة الفيوم في البطولة للعام الثالث على التوالي.

كما قدمت وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للمدربين ومسئولي الأكاديميات والتدريب بالإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.