دراسة تكشف تناول كوب من الشاي يحمي الذاكرة عند تقدم العمر

كشفت دراسة أجرتها جامعة ريدينغ البريطانية، أن شرب كوبين من الشاي يوميًا يحمي الصحة وأعضاء الجسم مع التقدم في العمر.

وأشار الخبراء إلى أن كوبين شاى يساعدان في حماية الذاكرة، لأن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الشاي، والتي تسمى الفلافانول، تعزز قوة الدماغ وتساعد في الذاكرة والتذكر.. وهذا التأثير هو نفسه، بغض النظر عما إذا كنت تفضل الشاي الأسود أو الأخضر.

وتوصل الخبراء إلى الاستنتاج بعد دراسة كيف أثرت مركبات الفلافانول - مضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الخضراوات والفواكه، مثل التفاح والتوت، وكذلك في الشاي - على ذاكرة أكثر من 3500 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

وقال البروفيسور غونتر كونل، من جامعة ريدينغ، إن شرب الشاي «أسهل طريقة» لزيادة تناول الفلافانول.. وأشار العلماء إلى أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يقي من التهاب المفاصل.