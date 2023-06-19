إحالة جماعة إجرامية تخصصت في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر للمحاكمة

حصلت البوابة علي نص أمر إحالة تشكيل عصابي في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمنطقة الأزبكية. وكشف أمر إحالة 6 متهمين؛ بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة؛ بأنهم أسسوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمين لأغراض تهريب المهاجرين؛ وذلك بأن تزعم المتهم الأول والذى دوره التحصل على وثائق سفر خاصة بالمصريين المقيمين بالخارج نظير مبالغ مالية وإهداء التكليفات لباقي أعضاء الجماعة؛ والتي عاونه في أعمالهم المتهم الثاني وقد استعانا في تنفيذ مشروعهما الإجرامي بالمتهم الثالث والرابع والذي كان دورهم استقطاب الشباب الراغب في الهجرة من داخل جمهورية مصر العربية مقابل مبالغ مالية؛ وذلك حال كون المتهم الرابع موظفًا عامًا وهو أمين شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية وذلك على النحو المبين بالاتهام الأول إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو ضبط كل من المتهم الثالث والرابع أثناء محاولتهما لاستقطاب الشباب الراغب في الهجرة خارج جمهورية مصر العربية بطرق غير شرعية؛ وكونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة غرضها الإتجار بالبشر من أجل الحصول على منافع مادية مستغلين في ذلك حاجات الشباب المصري للسفر للخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من أجل الحصول على منافع مادية من استغلال حاجات الشباب المصري راغبي السفر إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبط المتهمين الثالث والرابع من قبل الشرطة على النحو المبين بالأوراق.

كما أن المتهمين الخامس والسادس اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الرابع في تنفيذ مشروعهم الإجرامي وذلك بأن أعلموهم جوازات سفرهم وإقامتهم المنسوب صدورهم لدولة إيطاليا حتي يتمكنوا من استخدامهم في تهريب الراغبين في السفر من الشباب المصري خارج البلاد بالطرق غير الشرعية والاتجار فيهم عن طريق التحصل على منافع مادية نظير استغلالهم رغبة الشباب المصري في السفر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة المتهمين غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، فتقدمت المحامية بالنقض هويدا مصطفي دفاع المتهم الأول والرئيسي بالقضية لإعادة الإجراءات، وإرسال ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد لنظر أولي الجلسات.