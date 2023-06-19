أحمد حلمي ينتهي من ثالث محطات "ميمو" في أبها

اختتم أمس الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية، على مدار 3 أيام في مدينة أبها، والتي رفعت خلالهم شعار كامل العدد، لتستكمل النجاح التي سبق حققته في الرياض وجدة، وترفع رصيد عدد ليالي عرضها إلى 20 يوم في المملكة العربية السعودية، لتستعد لعروض مدينتي الدمام وحائل.

وسبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، واشاد بها عدد كبير من النقاد والاعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.

"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.