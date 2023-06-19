المستشار حنفي جبالي: نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا

أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن أساس زيارته لمقر مجلس النواب الليبي هو العلاقة المتميزة بين البلدين، وهو ما ينعكس على العلاقة الشعبية بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح ومجلس النواب المصري.

وأضاف جبالي، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حضرنا اليوم، أنا وزملائي من أعضاء مجلس النواب المصري لزيارة مجلس النواب الليبي، وكان سيادته قد زارنا قبل ذلك وشرفنا بزيارته للقاهرة».

وتابع رئيس مجلس النواب: «زيارتنا تمثل دعما مستمرا للشعب الليبي ومجلس النواب الليبي الصديق، وهناك خبرات في كل مجلس نيابي على مستوى العالم ويجب أن يتم تبادلها من أجل تكثيفها، حيث نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا».