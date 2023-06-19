تعرف على قرارات النيابة بشأن مصرع سيدة إثر سقوطها من علو ببولاق الدكرور

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع سيده إثر سقوطها من علو في منطقة بولاق الدكرور، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها، وكذلك استدعاء أسرتها وشهود عيان لسؤالهم حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع سيده سقطت من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ف.ا.م، وبها كسور أماكن متفرقة من جسدها.



وبعمل التحريات تبين أن السيدة سقطت من علو وجاري استكمال التحريات لتحديد السبب الرئيسي حول وفاتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.