ضبط طالبة حاولت التخلص من طفلتها بعد حملها سفاحًا من شقيقها بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم من كشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر يومان مربوطة الحبل السري بدائرة قسم قليوب.

وكشفت التحريات أن سيدة وزوجها وشقيقها وشقيقتها وراء الواقعة، حيث قاموا بالتخلص من الطفلة والقائها بدائرة القسم بعد ولادتها سفاحًا بسبب علاقة غير شرعية بين الاخت «الثالثة» وشقيقها «الاخير».

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة قليوب بالقليوبية بلاغا بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين ان الطفلة تبلغ من العمر حوالى يومان ومربوطة الحبل السري

تم تشكيل فريق بحث وبعمل التحريات التى اشرف عليها اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي تبين ان وراء الواقعة سيدة تدعى إ ط ٢٣ سنه ربة منزل، وزوجها ي ا ٣٠ سائق وبالقبض عليهما اعترفا، بأن شقيقة الاولى وتدعى ه ط ١٧ سنه طالبه، اقامت علاقة غير شرعية بشقيقها ك ط ٢٣ سنه سائق، ونتج عن تلك العلاقة حمل سفاح وبعد ولادتها فكروا فى التخلص من الطفلة لعدم افتضاح الامر بين الجيران، فقامت الاخت الأولى بالاتفاق مع زوجها بأخذ الطفلة والقائها بعيدًا.

وتم القاء القبض على المتهمين ال ٤ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى امرت بإيداع الطفلة احدى دور الرعاية.