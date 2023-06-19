الاستخبارات العراقية: القبض على أبرز العناصر الإرهابية في صلاح الدين

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية - إنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع العراقية، تفيد بوجود أحد العناصر الإرهابية في قضاء تكريت ومن خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية وتدقيقها تمكنت القوات الميدانية من القبض على الإرهابي بالتنسيق مع عناصر من قوات الأمن الوطني".

وأضاف البيان أن "المتهم صادر بحقه مذكرة قبض وهو أحد أبرز أهداف المديرية".