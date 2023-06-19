بيلينجهام: أريد أن أضيف إلى تاريخ ريال مدريد

صرح الإنجليزي جود بيلينجهام، اللاعب الجديد لريال مدريد، عن أبرز ما يميزه كلاعب كرة قدم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يسعى لتحقيق المزيد من بطولات دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد الريال مع بيلينجهام، قادما من بوروسيا دورتموند، وبعقد يمتد حتى 2029.

الدولي أجرى مقابلة مع وسائل إعلام ريال مدريد الرسمية ظهرت يوم الإثنين، تحدث فيها عن توقعاته في النادي الأبيض وطموحاته وما يمكن أن يساهم به لفريق كارلو أنشيلوتي.

وقال بيلينجهام، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أفضل ما لدي هو أنني أستطيع أن أفعل القليل من كل شيء.. ألعب في العديد من المراكز بخط الوسط".

وتابع: "أحب الفوز بالمبارزات والمراوغة، إنها أكثر متعة، لكن نقطتي القوية هي أنني يمكن أن أفعل القليل من كل شيء".

وعن يوم تقديمه لاعبا في ريال مدريد، قال: "لم أكن فخور من قبل مثل هذا اليوم في حياتي أبدا".

وأكمل: "الكؤوس الأوروبية الـ14، كوني في هذا النادي، كل لاعبي كرة القدم الذين مروا هنا، لقد كانت لحظة لا تنسى".

وختم: "أريد أن أضيف إلى تاريخ هذا النادي، أريد أن أفوز بالمزيد من دوري الأبطال، وأنا سعيد لوجودي في مدريد".