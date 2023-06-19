ليلا المغربية تطرح “صارحني” بمناسبة العيد

اختارت ليلا المغربية أن تتزامن عودتها لجمهورها بعد غياب مع الاحتفال بعيد الأضحى حيث تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "صارحني" والتي تتعاون فيها في الكلمات والألحان مع رحيم ادم وتوزيع كمال الراضي، وصورتها بطريقة الفيديو كليب وهي من إخراج البلجيكي frink luckaz.

وتعتبر "صارحني"وهى باللهجة الخليجية أولى الاغاني التي تطرحها ليلا بشكل منفرد ضمن ألبوم تستعد لطرحه وسيتكون من أغاني مصرية وخليجية ومغربية كما تُعيد ليلا في الالبوم طرح إحدى الاغاني الطربية بصوتها وبتوزيع مختلف ستكون مفاجأة لجمهورها، وستعمل على طرح أغنيات الألبوم بسياسة السينجل.

وكانت آخر تجارب ليلا تجربتها للغناء باللهجة العراقية للمرة الأولى، من خلال أغنية جديدة بعنوان "شخبارك حبيبي" وهي من كلمات وألحان الفنان التشكيلي العراقي فائق العبودي، وقامت بتسجيلها هذا الأسبوع مع الموزع المغربي كمال الراضي ببلجيكا.

ويذكر أن اخر البومات ليلا هو رومانسى والذي كان اليوم خليجي وغنت في باكثر من لهجة.



