وزير الشباب يشهد نهائيات اليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائيات اليوم الأول ببطولة أفريقيا للسلاح، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بمشاركة 21 دولة، وهي أحد البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك بحضور مابينك أديا رئيس الاتحاد الأفريقي للسلاح،الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وعدد من رؤساء اتحادات السلاح بدول غانا وتوجو ورواندا وبتسوانا، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أنه بفضل التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لعدد كبير من اللاعبين، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

وأشار الوزير إلي الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وثمن وزير الشباب والرياضة على الانجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزًا بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية لحالة التركيز التى يعيشونها، والاستعدادات القوية التى يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصرى للسلاح.

وأحرزت يارا الشرقاوي ذهبية منافسات سلاح الشيش، بعد الفوز على مواطنتها نورا منير، كما أحرز محمد ياسين ذهبية سيف المبارزة رجال بعد فوزه علي محمد السيد، وبرونزية للاعبنا أحمد السيد.

وتضم قائمة الدول المشاركة، بنين، كوت ديفوار وليبيا والمغرب ومالى وموريشيوس والكونغو وكينيا والرأس الأخضر وغانا ونيجيريا وتوجو وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر ورواندا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للمنافسة.