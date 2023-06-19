مسئول بالأمم المتحدة: قلقون من قرار إسرائيل تسريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

أعرب مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم /الاثنين/ عن قلقه من قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع إجراءات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وينسلاند - في بيان صدر عنه - "أشعر بالقلق من التوسع المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة استيطانية من السلطات الإسرائيلية".

وأكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي.

وحث وينسلاند حكومة إسرائيل على وقف مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التباعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخاطر بزعزعة استقرار وضع شديد التوتر على أرض الواقع.