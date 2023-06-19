“الزراعة” تكثف حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها

أصدر المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تعليماته لكافة الجهات المعنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطريه، برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى.

جاء ذلك عقب توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة وصحية.

من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن القطاع قد أرسل كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع في حالة حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينها.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الإستغلال من ضعاف النفوس، خلال موسم عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات