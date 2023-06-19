استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، وفدا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية.

تأتى الزيارة ضمن أنشطة مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدرتها وتنمية التجمعات المنتجة المنفذ من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكاله الإسبانية للتعاون الدولي.



رحب محافظ مطروح بالوفد واثنى على التعاون مع الجهاز فى العديد من المجالات، مشيدًا بأنشطة التدريبات الفنية التى يتم تنفيذها بمدينة سيوة والممولة من خلال المشروع.



وقد استعرضت فيكتورينا ايفا سواريث مديرة مكتب التعاون الإسباني بالقاهرة، أنشطة الوكالة المختلفة وأبدت ترحيبها فى استكمال التعاون مع المحافظة من خلال الجهاز فى عدد من المحاور التنموية المختلفة.



كما قام أحمد الكناني مسئول المشروع من الجهاز بالقاهرة، وحسام صالح مدير فرع الجهاز بمحافظة مطروح، بشرح الأنشطة التى تم تنفيذها والتى تستهدف تحسين قدرات السيدات صاحبات الحرف القائمة على اشغال الابرة والتطريز اليدوي بمدينة سيوة فنيا وتسويقيا، وكذلك بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظة.

بالإضافة إلى الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير التصميمات والموديلات الخاصة باشغال الإبرة والتطريز اليدوي بالتجمعات الانتاجية بالمحافظة وأنشطة التسويق المختلفة والتى تستهدف زيادة القدرة التنافسية لمجموعات الإنتاج النسائية التى تشتهر بها محافظة مطروح، مما يساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى الدخل لصحابات الحرف.

وفى نهاية اللقاء توجه الوفد لمدينة سيوة لتفقد أنشطة التدريب الفنى الذي استمر على مدار ٢٥ يوما والذي استهدف تنمية قدرات ٢٠ سيدة من العاملات فى مجال التطريز اليدوى وتسليم شهادات التقدير والجوائز الرمزية للمتدربات.

محافظ مطروح يستقبل وفدا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

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