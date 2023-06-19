الأمم المتحدة: خلافات كثيرة تعصف بالعملية السياسية في ليبيا

أعلنت هيئة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن الخلافات السياسية قد تعصف بالعملية السياسية في ليبيا، وأبرزها الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية.

وقال عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن الوضع في ليبيا بات يلفه الغموض بسبب الخلافات الكثيرة التي دبت بين الأطراف الليبية.

وشدد باتيلي، على ضرورة الاتفاق على تجاوز النقاط المتعلقة بالخلافات بضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي يهدف إلى حل الأزمات العالقة.

ونوه المبعوث الأممي إلى ليبيا أن قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والصادر عن اللجنة المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبية يعتبر من أهم إنجازات اللجنة.