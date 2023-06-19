48 مليون دولار حصيلة "Elemental" في 4 أيام

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “Elemental” حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 4 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 48 مليون دولار، جمع منها 33 مليونا في الصالات الأمريكية و18 مليونا في السوق الأجنبية.

تم عرضه لأول مرة في أبريل الماضي، ومن بعد في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي ولاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه في الرسوم المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم، وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، بل وأوصوا بمشاهدة الفيلم، وأيضا تمكن موقع Rotten Tomatoes من أن يسجل أعجاب 75% من النقاد بالفيلم مؤكدين أنه يقدم للمشاهدين صورة فريدة ومختلفة عما اعتادوا عليه من أفلام الرسوم المتحركة التقليدية.

وتدور أحداثه خلال 109 دقيقة فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.