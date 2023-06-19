الجيش السوداني: "الدعم السريع" يعرقل جهود الصليب الأحمر في إخلاء الجرحى

أكد الجيش السوداني، اليوم، إنه نجح في التوصل إلى اتفاق لإخلاء عدد من جرحى القوات المسلحة بواسطة ممثلي الصليب الأحمر من بحري إلى أمدرمان في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها.

وأضاف الجيش السوداني، في بيان صادر عن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، أن ممثلي الصليب الأحمر باشروا التحرك اليوم من مدني لتنفيذ عملية الإخلاء، وأفادوا بأنهم وصلوا إلى نقطة بداية الاخلاء في بحري في تمام الساعة العاشرة وسبع دقائق، وفي الساعة العاشرة وتسعة وأربعون دقيقة أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر وهو منطقة تواجد لعناصر المليشيا المتمردة وليس لدينا أي قوات بها.

وتابع البيان: "نشير إلى أنه يوجد بروتوكول متفق عليه مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عمليات الإخلاء ومرفق به خريطة محددة للتحرك، إلا أن ممثلي الصليب الأحمر لم يتقيدوا مطلقا بهذا البروتوكول".

ولفت البيان إلى عدم شرعية وقانونية الإصرار من وفد الصليب الأحمر على إصطحاب ممثل لـ"المتمردين" في عمليات الاخلاء وهو أمر ما اعتبره الجيش "مخالف للبروتوكول المشار إليه".

وأكد البيان على أن وفد الصليب الأحمر لم يصل مطلقا إلى نقطة إخلاء الجرحى في مستشفى بحري، واتبع نفس السيناريو السابق مما تسبب في عرقلة العملية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هنالك من يتعمد إعاقة إخلاء مصابي القوات المسلحة ويسوق حججا واهية لأسباب يعلمها، حيث لا يعقل أن تعرقل قواتنا إخلاء جرحاها وهي الطرف المستفيد