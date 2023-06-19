ثقافة الشيوخ توافق على اقتراح بشأن تفعيل دور معرض الكتاب في الترويج للسياحة الثقافية

ناقشت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة د محمود مسلم ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع ، بشأن تفعيل دور معرض الكتاب في الترويج للسياحة الثقافية و المقدم للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال النائب عمرو عزت حجاج في الاقتراح برغبة " شهدت الدورة ( 54 ) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا غير مسبوق لحضور فعاليات المهرجان الثقافي والفكري الذي يشارك في أنشطته ( 1074 ) ناشر يمثلون ( 53 ) دولة بما يؤكد علي حالة الوعي الثقافي لدي المصريين حيث شهد يوم الخميس 2 فبراير 2023 - كنموذج - دخول ( 298,445 ) زائر وبإجمالي مشاركة خلال الأيام الماضية ) 1,840,115 ) زائر في حالة للتفاعل والنجاح تثبت أهمية الرهان علي الوعي المجتمعي والاهتمام بالثقافة التي تمثل أحد أهم أذرع القوة الناعمة للدولة المصرية .

و قال النائب عمرو عزت " ويعزز نجاح المعرض اتخاذ وزارة الثقافة لخطوات فاعلة لاعتماد إستراتيجية وطنية للترويج للسياحة الثقافية في مواسم معرض الكتاب واجتذاب جمهور متنوع من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات المعرض وأنشطته وترسيخ الصورة الثقافية للقاهرة كعاصمة للفكر والثقافة.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية " يُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يحتفل هذا العام بدورته رقم ( 54 ) بمشاركة ( 1074 ) ناشر يمثلون ( 53 ) دولة أحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط وهو المعرض الذي بدأت فعالياته في عام 1969 حيث كانت القاهرة تحتفل وقتها بعيدها الألفي فقرر وزير الثقافة ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا وعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب والذي استمرت دوراته المتوالية سنويا حتي أنه في عام ( 2006 ) تم تصنيف المعرض كثاني أكبر معرض ثقافي وفكري للكتاب علي المستوي الدولي بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مع تجاوز عدد زواره مليوني زائر سنويا وانتقاله من الحالة المركزية لتقام دورات فرعية تابعة في العديد من المدن والمحافظات المصرية.

و قال " ومع بدء الدورة الحالية التي تمتد من 25 يناير 2023 وحتي 6 فبراير 2023 تحت شعار ( علي اسم مصر معا : نقرأ .نفكر - نبدع ) والتي تعد أول دورة تشهد رفع مطلق للقيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتجمع البشري بعد جائحة " كوفيد 19".

و قال النائب عمرو عزت حجاج " شهد المعرض حالة من الإقبال الجماهيري الهائل من مختلف المحافظات والأعمار وصلت حتي اليوم الثامن من الدورة الحالية إلي ( 1,840,115 ) زائر بما انعكس بوضوح علي نسب مبيعات الناشرين المصريين والعرب والأجانب بما يؤكد أن الجمهور المصري بكافة فئاته كان وسيظل دائما نموذجا يحتذي به في إيمانه بقيمة المعرفة ودورها في نهضة الشعوب والبلدان.

و طالب بقيام وزارة الثقافة - باعتبارها جهة التنفيذ والإشراف علي المعرض الدولي وفعالياته المختلفة - وبالتنسيق وتكثيف الجهود مع الوزارات المختلفة بوضع إستراتيجية وطنية لتسويق المعرض دوليا والترويج للسياحة الثقافية والفكرية في مواسم انعقاده كجزء من صناعة التأثير والقوة الناعمة للدولة الوطنية وتحديد الأدوار المختلفة لكافة الجهات والهيئات في تنفيذها وتحقيق مردودها العام.

ووافقت اللجنة على مقترح النائب عمرو عزت بخصوص الترويج دوليا لمعرض الكتاب لما له من أهمية تاريخية خاصة ، ما يحتويه من تنوع فريد يجعله متميزا عن غيره.

