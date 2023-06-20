الثانوية العامة 2023| اليوم.. 1199 طالبًا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجنوب سيناء

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كثاني مادة مضافة للمجموع، وفي محافظة جنوب سيناء، بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1199 طالبا وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، ونويبع.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد تفقد الأسبوع الماضي، سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء رافقه محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمأن المحافظ من رئيس اللجنة على سير عملية الامتحانات، كما اطمأن على تطبيق قواعد ومعايير وزارة التربية والتعليم فى سير الامتحانات.

ووجه المحافظ بتوفير جميع الاحتياجات وسبل الراحة باللجنة، كما وجه رؤساء المدن بتوفير أي احتياجات قد تحتاجها لجان الثانوية العامة وكذلك استراحات المراقبين والملاحظين.

ومن جانبه أشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب بمدرسة الزهور الثانوية ٢٤٥ طالبا وطالبة وأن إجمالي عدد الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء 1199 طالبا وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، ونويبع.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا إلكترونية.

أضاف، أنه جرى تجهيز (14) استراحة للمنتدبين بواقع (7) رجال و(7) سيدات بإجمالي (450) سريرا مؤثثة ومجهزة تجهيز كامل وعالٍ لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.