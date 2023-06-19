أسقف أسوان يترأس صلوات القداس الإلهي بمناسبة عيد الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، اليوم الاثنين، صلوات رفع بخور العشية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالرديسية بإدفو، كما قام بعمل التمجيد والدورة بالكنيسة وذلك بمناسبة تذكار عيد رئيس الملائكة ميخائيل، في حضور عدد من آباء كهنة الإيبارشية، وذلك بحضور كبير من أبناء الكنيسة.

وفي سياق متصل، ألقى صباح اليوم القس إبرآم كمال، كاهن كنيسة السيدة العذراء بإدفو قربانة الحمل وجزء من ماء غسيل أواني الخدمة فى النيل، وذلك بعد نهاية صلوات القداس الإلهي مباشرةً.

ويُعد هذا العمل تقليدًا كنسياَ تقوم به كل عام كنيسة السيدة العذراء والأنبا هدرا السائح الأسوانى بادفو شرق، في صباح يوم 12 بؤونه عيد رئيس الملائكة ميخائيل وهو أول يوم تصلى فيه أوشية مياه النيل.



