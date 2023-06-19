محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان توسعات مستشفى الأورام وقسم الطوارئ

افتتح اليوم الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، مشروع تعلية مستشفى علاج الأورام و مشروع توسعة قسم الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية، وذلك ضمن احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى . بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، و المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ومديري المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام.وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وام محمد شيحة مدير عام كلية الطب .

وتفقد رئيس الجامعة ومحافظ المنوفية غرف القسم الداخلي للمرضي، و غرف تنفيذ العلاج الكيماوي، والعناية المتوسطة، وقاعة المحاضرات ومعمل الأبحاث وعيادة MDT بمستشفى علاج الأورام.

واوضح القاصد أن مستشفى علاج الأورام والطب النووي هي الوحيدة من نوعها فى المحافظة التي تقديم الخدمة الطبية المتقدمة في علاج مرضي الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة ، مشيراً إلى أن توسعات الجناح الغربى بالمستشفى تهدف إلى زيادة السعة الإستيعابية بواقع 30 سرير موزعين على ثلاثة أدوار علوية إضافية ليصبح إجمالى عدد الأسرة 80 سرير ، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام كأجهزة العلاج الإشعاعى وجهاز HD BrachyTherapy الخامس من نوعه علي مستوي الجمهورية، و أحدث جهاز لينير، مضيفا ان المستشفى تضم وحدة للتغذية العلاجية لإعداد التركيبات الدوائية المتخصصة بتقنيات متقدمة تخدم مرضى الأورام والأطفال بجميع مستشفيات المحافظة و المحافظات المجاورة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم الدعم اللوجستى اللازم لتنفيذ العديد من المشروعات الطبية والجامعية والتى تدعم خطة المحافظة على كافة الأصعدة ، كما أكد على الاستمرار والتنسيق مع مختلف الجهات فى تقديم كافة أوجه الدعم والإرتقاء بالقطاع الطبى وتوفير كافة الإمكانيات التى تهدف الي الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة من خلال إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة ومنها مستشفيات الشهداء وأشمون المركزى الجديد ومركز الأورام بمنوف ومستشفى الأطفال الجديدة بشبين الكوم .

وأشاد محافظ المنوفية بالإنشاءات والتجهيزات بمستشفي علاج الأورام وقسم الطوارئ والتى تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتعظيم مكونات البنية التحتية بها لبناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى نحو شامل ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة.

وأضاف القاصد أنه تم أيضا تفقد مشروع توسعة قسم الطوارئ بمستشفيات الجامعة والذي يشمل إضافة 6 غرف ملاحظة بسعة إجمالية 25 سرير بالإضافة إلي غرف الأطباء و التمريض و مخازن المستهلكات ، بهدف إستيعاب زيادة حجم المترددين من المرضى وتقليل التكدس داخل قسم الطوارئوإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى لتلقى الخدمة الطبية بشكل أفضل .



وأشار القاصد الي انه تم خلال الزيارة تفقد أعمال الدورة التدريبية التي تعقد تحت عنوان " الوقاية من أخطار الإشعاع المؤين ' والتي ينظمها قسم علاج الأورام بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية لتدريب الأطباء والفنين بالقسم .

وكلف المحافظ السكرتير العام ببحث موقف قطعة أرض مجاورة لمركز الأورام لإمكانية استغلالها وإضافتها ضمن أعمال التوسعة بما يخدم الصالح العام.