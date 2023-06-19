قطاع الأعمال: مصنع 4 بالمحلة ينتج نحو 15 طن غزل يوميا وتصدير إنتاجه للخارج.. فيديو

أكد منصور عبدالغني، متحدث وزارة قطاع الأعمال، أن القطن المصري من أجود الأنواع ول له سمعة عالمية ويطلق عليه «القطن فاق الطول»، موضحًا أن القطن المصري ليس له مثيل.

قال عبدالغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مساحة القطن المنزرعة بلغت لأكثر من 2 مليون فدان في بعض الأوقات، موضحًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبيرا لصناعة الغزل والنسيج، والعمل على تطويرها.

وأفاد: أن المساحة المنزرعة الآن من القطن تبلغ 400 ألف فدان فقط، كما الحكومة وضعت سعر ضمان محصول القطن يبدأ من 5600 جنيه، موضحًا أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة بزراعة قطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، كما أنه يوفر حاجة المصانع من القطن قصير التيلة.

وتابع: تم دمج 29 شركة من الغزل والنسيج إلى 9 شركات لعدم حدوث تضارب في صناعة مشتقات القطن، لافتًا إلى أن هناك خطة تطوير مصانع شركات الغزل والنسيج بلغت نحو 50 مليار جنيه.

وأوضح عبدالغني، أن تكلفة المعدات والآلات المستخدمة في المصانع التي دخلت في عملية التطوير بلغت نحو 450 مليون دولار، موضحًا أن المحلة الكبرى تستحوذ على 47% من خطة تطوير الغزل والنسيج، ويتم التشغيل التجريبي لمصنع 4 بشركة الغزل والنسيج، وهو يحتوي على مجموعة من الآلات الحديثة من بعض الدول الأوروبية.

وأكمل: مصنع 4 بمنطقة المحلة، من المتوقع ان ينتج نحو 15 طن غزل يوميا، وسيتم تصدير كمية من الإنتاج للخارج، وجزء للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه يتم العمل على توقيع شراكات مع القطاع الخاص.

وأشار عبدالغني إلى أن دمياط سيكون هناك مصنع غزل، كما ان قيمة الماكينات والآلات التي تم شرائها للمصنع بقيمة 72 مليون يورو، ومن المتوقع افتتاح عددا من المصانع الشهر المقبل.