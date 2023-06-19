جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية السطايحة بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق اليوم قافلة بيطرية لقرية السطايحة ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف د. نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية و د. عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم د. لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة د. حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى و د. محمد عبد الله غنيمى و د. أحمد علاء الدين أحمد.

كما تم الكشف على ٢٥١ حالة حيوانات، ٢٣٦٢ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.