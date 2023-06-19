نائب محافظ الجيزة يتابع معدلات التنفيذ بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالعياط

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمركز العياط، حيث شملت الجولة تفقد مشروع بوستر مياه الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بمشروع الإسكان الاجتماعي بجرزا وذلك لمتابعه نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه نائب بسرعه الانتهاء من اعمال المحطات تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية.

كما تابع نائب المحافظ أعمال الحفر لأنشاء محطة معالجة مياة الصرف الصحي جرزا ضمن مشروع صرف صحي الرهاوي لمعالجة مياه الصرف الصحي لقري ميت القائد وكفر قاسم والمقاطفية وكفر عمار ومنشأة أبوالعباس وكفر بركات والناصرية والبرغوتي وزاوية أبو سويلم والقطوري والرقه، وجه نائب المحافظ بسرعه الأنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

وتابع نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط، ومن ناحية أخري تفقد الوحدة الصحية بقرية اللشت ومركز الرعاية الصحية الأولية بكفر تركي للتأكد من أنتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمترددين عليهم.

كما حرص النائب علي التحدث مع الأطقم الطبية للوقوف علي أحتياجهم لأي دعم للوصول الي أعلي مستوي، مشددا علي توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى المترددين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانيةمحمود عبد الحليم رئيس مركز العياط، والدكتور مصطفي فتحي

مدير الأدارة الصحية بالعياط والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤلي شركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.