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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور .. عبد الرحمن ظاظا حلواني في مسلسل "الليلة كبيرة"

عبد الرحمن ظاظا
عبد الرحمن ظاظا
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بدأ الفنان الشاب عبد الرحمن حسن الشهير بظاظا في تصوير مشاهده في مسلسل "الليلة كبيرة" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وذلك داخل حي جاردن سيتي بمدينة الإنتاج الإعلامي .

ويجسد عبد الرحمن خلال مسلسل “الليلة كبيرة”، شخصية حلواني داخل أحد الحارات ويتعرض للكثير من المواقف الكوميدية مع أهل الحارة بسبب ما يقوم ببيعه داخل المحل الذي يمتلكه.
 

 مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف  وهي تتكون من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم  واسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن ومن إخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وساعد في الإخراج محمد سالم وأمل أنسي ومحمود برهام وكرستينا باسيلي وإنتاج شركة إكسليفون وشارك في  الإنتاج محمد حراز وإشراف عام على الإنتاج عوض ماهر.

 

عبد الرحمن ظاظا مسلسل الليلة كبيرة