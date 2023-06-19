تحويلات مرورية بشارعي أحمد فؤاد نجم والأسمرات بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات بكلٍ من شارعى (أحمد فؤاد نجم، وشارع الأسمرات) الخاصة بالمداخل لمول دايموند الأسمرات.

وقالت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى بيان لها، إن إجراءات تحويل حركة المركبات ستكون بداية من اليوم الإثنين ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً، عن طريق غلق شارع أحمد فؤاد نجم للقادم من ميدان الخزان تجاه شارع 9 وتحويل القادم من ميدان الخزان يمينًا تجاه شارع الأسمرات وصولًا لشارع 9 مرة أخرى.

وأضافت: غلق شارع الأسمرات للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان مع تحويل حركة المرور بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين "الاتجاه المقابل" مع تنفيذ المساعدات الفنية لفصل حركة المرور بين الإتجاهين، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21،20/6/2023 ابتداءً من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.