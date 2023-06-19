الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، مساء اليوم الإثنين، إن الاتحاد قلق إزاء التغييرات التي اعتمدتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية على عملية تخطيط وإدارة المستوطنات، والتي ستسرع من التخطيط للمستوطنات والموافقة عليها، داعية إسرائيل إلى عدم المضي قدما في ذلك.

وتابعت: هذه الخطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض، وقالت: لا يزال الاتحاد الأوروبي يدعم بياني العقبة وشرم الشيخ، ويحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بخفض التصعيد، وتمهيد الطريق نحو أفق سياسي.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "إزاء الأحداث الأخيرة في جنين، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين".