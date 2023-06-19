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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تدشين مبادرة يوم الخير " لبسك لغيرك عيد" بالمحافظات

مبادرة لبسك لغيرك
مبادرة لبسك لغيرك عيد
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تواصل وزارة الشباب والرياضة-  برئاسة الدكتور اشرف صبحي الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ادارة الفتاة والمرأة بمشاركة أندية التطوع والجوالة ، متابعة مراحل التجميع والفرز،استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير " لبسك لغيرك عيد"، داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

وتتوالى متابعة مرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها ،حيث شملت (مركزي شباب الناصرية و الشواشنة بمحافظة الاسكندرية ، مركز شباب الشهيد جمعة عوض شلبي بمحافظة الفيوم ، مركزي شباب كوم الأطرون و كفر طحا بمحافظة القليوبية 
، مركز شباب حاجر خوزام بمحافظة قنا ، مراكز شباب كوم بلال الخطارة - دنفيق -  نزلة العرين - المستقبل - القنايات الشرقية بمحافظة الشرقية ،مراكز شباب ميت طريف دكرنس - المدينه بلقاس - ميت سلسيل  بمحافظه الدقهلية، مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط،  مركزي شباب الاتحاد والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط، مركز شباب الفتاتيح إدارة الطود بمحافظة الأقصر ، مركز شباب مدينة كفر الدوار  بمحافظة البحيرة).


تأتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي ، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي لبسك لغيرك عيد مراكز الشباب احمد محمدي