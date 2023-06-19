تدشين مبادرة يوم الخير " لبسك لغيرك عيد" بالمحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة- برئاسة الدكتور اشرف صبحي الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ادارة الفتاة والمرأة بمشاركة أندية التطوع والجوالة ، متابعة مراحل التجميع والفرز،استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير " لبسك لغيرك عيد"، داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.



وتتوالى متابعة مرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها ،حيث شملت (مركزي شباب الناصرية و الشواشنة بمحافظة الاسكندرية ، مركز شباب الشهيد جمعة عوض شلبي بمحافظة الفيوم ، مركزي شباب كوم الأطرون و كفر طحا بمحافظة القليوبية

، مركز شباب حاجر خوزام بمحافظة قنا ، مراكز شباب كوم بلال الخطارة - دنفيق - نزلة العرين - المستقبل - القنايات الشرقية بمحافظة الشرقية ،مراكز شباب ميت طريف دكرنس - المدينه بلقاس - ميت سلسيل بمحافظه الدقهلية، مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط، مركزي شباب الاتحاد والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط، مركز شباب الفتاتيح إدارة الطود بمحافظة الأقصر ، مركز شباب مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة).



تأتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي ، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.