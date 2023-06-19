رئيس الاتحاد الدولي للغوص تزور متحف اللجنة الأولمبية المصرية

زارت “انا ارجانا” رئيس الاتحاد الدولي للغوص، متحف اللجنة الأولمبية المصرية على هامش زيارتها لمصر لحضور منافسات بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

ويستضيف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري، ويليها بطولة الماسترز يومي 25 و26 من نفس الشهر.

واستقبل امس الأحد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية انا ارجانا رئيس الاتحاد الدولي للغوص بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، وفي حضور سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث، واستعرض خلال المقابلة نشاط وبطولات الاتحاد الدولي للغوص.

وتفقدت رئيس الاتحاد الدولى متحف اللجنة الأولمبية المصرية الذى يضم تاريخ الحركه الأولمبية منذ عام 1910 حتى الآن.



كما قام وفد الاتحاد الدولي للغوص بزيارة ودية للمهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بحضور الدكتورة شيماء الدمرداش عضو مجلس الإدارة بمقر الاتحاد المصري للسباحة، لتوجيه الشكر له على التعاون البناء بين الاتحادات الرياضية وقيام الاتحاد المصري للسباحة بتوفير الساعة الإلكترونية بطاقم التشغيل لضمان نجاح الاتحاد المصري للغوص والانقاذ فى تنظيم بطولة العالم الثامنة عشر للسباحة بالزعانف للناشئين والأساتذة.

وسيلتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الإثنين رئيس الاتحاد الدولى للغوص وسامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصري بمكتب سيادته بصاله الدكتور حسن مصطفى.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 36 دولة في بطولتي الناشئين وماسترز بأكثر من 400 لاعب لاعبة.