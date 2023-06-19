مصرع وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة بالأسلحة النارية في الدقهلية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرون جميعهم من عائلة واحدة إثر مشاجرة نشبت بينهم استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء بقرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لوجود خلافات عائلية وجرى ايداع الجثتين بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي فيما نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول كلًا من: مصطفى ابراهيم مصطفى 63 عاما، ونجله خليل" 24 عاما ويقيمون قرية البلامون "جثث هامدة" الى مستشفى السنبلاوين العام و3 مصابين وهم: خليل ابراهيم مصطفى، 27 عاما ومحمود علي ابراهيم خليل 60 عاما، الشرقاوي مصطفى الأدهم، 30 عاما، مصابين بجرح قطعية واصابات متفرقة بالجسم "ادعاء مشاجرة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وبسؤال اهلية المتوفيين اتهموا نجل عمهم:"حلمي محمود علي ابراهيم خليل" باطلاق النار بإستخدام سلاح ناري ونشوب مشاجرة بين الطرف الاول "المتوفيين" والطرف الثاني بمعاونة المتهم لوجود خلافات عائلية وتجددت.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم المتورط في الواقعة والسلاح المستخدم فيما جرى التحفظ على المصابين داخل المستشفى تحت حراسة الشرطة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثامين المتوفيين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثامين.