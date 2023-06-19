تفاصيل زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة كفر الشيخ

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار زيارته الحالية للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.



جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والقيادات التنفيذية للمحافظة.



واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واطمأن على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها لتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية، وأشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الأخيرة في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لخدمات المواطنين بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات بما يسهم في سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

كما حرص وزير التنمية المحلية، على الاطمئنان سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي.



وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة واللواء جمال نور الدين الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، حيث استمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلي شرح حول الموقف التنفيذي لإنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة والذى سيعد نقلة حضارية كبري للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطورائ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها الوزارات والهيئات المعنية ودواوين المحافظات كما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 13 مركز تكونولوجي، لتقديم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم في وضع حجر الأساس لإقامة لمشروع انشاء المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ والمهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وسيتم انشاء المنطقة اللوجستية على مساحة ٢٢ فدان تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة، انشطة تعبئة وتغليف،ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى ".

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى نحو تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجيستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع محافظات الجمهورية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التوجه نحو بناء المناطق اللوجيستية أصبح توجهًا عالميًا لتدارك الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الماضية ولازال يعانى من آثارها خاصة في ظل ما يعانية قطاع الإمداد والتوريد من تحديات لا حصر لها، مضيفًا: ولعل وجودنا اليوم لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بمحافظة كفر الشيخ ضمن عدد من المشروعات المعنية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر يعكس الخطوات الجادة والمستمرة التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لوضع حلول جديدة تواكب التوجهات العالمية لأزمات سلاسل الإمداد المتصاعدة خلال السنوات الماضية سواء بسبب التوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ وارتفاع أسعار الوقود.



وأكد اللواء هشام آمنة على أن مصر تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وأن هناك عدد من العوامل ساهمت في أن تكون محفزًا قويًا للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الضخم ضمن خطة طموحة للحكومة المصرية تتعاون في تنفيذها عدد من الوزارات والمحافظات.

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