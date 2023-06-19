ضبط ٦٨٥ مخالفة تموينية في حملة مكبرة في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق وخاصة خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 685 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وجرى تم تحرير 67 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير 618محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار،وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ 17 عينة من المطاحن،وكذا 2 عينه غير غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

كما نجحت المديرية فى تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين ممن قاموا باحتكار اطنان من الأرز تم التحفظ عليها وإيداعها في مضارب المحافظة .

هذا فقد أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .