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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

WATCH IT تكشف عن صور كواليس الجزء الثاني من مسلسل ريفو

ريفو
ريفو
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كشفت منصة WATCH IT عن صور من كواليس تصوير الجزء الثاني من عملها الأصلي مسلسل "ريفو" والذي حقق نحاح كبير في موسمه الأول العام الماضي. 

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. 

يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجات جديدة.

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ريفو واتش آت العجمي