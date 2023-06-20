الثانوية العامة 2023| اليوم.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ 2097 لجنة

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس الأول مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى عدد (1179) طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد ( 5) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.