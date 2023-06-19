تحضير الشوفان بطرق مختلفة.. تعرفي عليها

الشوفان من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية للجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية، والزنك والمغنسيوم، وفيتامين ب، كما أن له أكثر من نوع منها الشوفان الفوري، والشوفان الملفوف، أو قطع الشوفان الصلبة، وعند تحضير الشوفان يتم استخدام الماء أو الحليب مع إضافة بعض النكهات.

طريقة تحضير الشوفان:



المكونات الشوفان :

1 كوب لبن خالي الدسم.

1 كوب شوفان.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

1 موز مكعبات.

1 ملعقة صغيرة زبيب.

1 ملعقة صغيرة جوز الهند.

رشة ملح.

طريقة تحضير الشوفان :

1- نضع اللبن في إناء مناسب على النار.

2- نترك اللبن على النار حتى الغليان.

3- نضيف حبوب الشوفان على اللبن المغلي.

4- نترك الشوفان في اللبن حتى يتم الغليان مرة أخرى.

5- نضيف ملعقة صغيرة قرفة أو فانيليا حسب الرغبة على الشوفان باللبن.

6- نضيف ملعقة من العسل الأبيض في طبق مناسب وعليه الشوفان باللبن.

7- نضع رشة ملح على الشوفان باللبن ثم التقليب جيدا، ويقدم ساخنا.

مكونات الشوفان بالماء :



1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

2 ملعقة كبيرة شوفان.

طريقة تحضير الشوفان بالماء :

1- ضعي الشوفان على الماء مع التقليب جيدا.

2- اضيفي العسل الأبيض مع التقليب جيدا.

3- تناول طبق في الصباح والماء لخسارة الوزن.

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس:



عندما يعاني الأشخاص من زيادة كبيرة في الوزن، فيكون الاتجاه الاول لهم تناول الأطعمة الصحية التي تساعدهم على خسارة الوزن، ومن ابرزهم تناول وجبة الشوفان.

مكونات الشوفان للتخسيس :

كوب ونصف لبن.

نسف كوب شوفان.

عسل أبيض.

نوع فاكهة وفقا" للرغبة.

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس :



1- وضع اللبن في إناء مناسب للغليان.

2- إضافة الشوفان إلى اللبن.

3- نترك الشوفان في اللبن للغليان لمدة ساعة.



4- إضافة الفاكهة حسب الرغبة في الطبق ثم نسكب الشوفان باللبن.

طريقة تحضير الشوفان لكمال الاجسام

يحتاج كمال الأجسام إلى تناول الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، للحفاظ على اللياقة البدنية.

مكونات الشوفان لكمال الأجسام :



كوب لبن.

نصف كوب شوفان.

رشة ملح.

ربع ملعقة قرفة.

تمر.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة تحضير الشوفان لكمال الاجسام



1- نضع اللبن في وعاء مناسب على النار.

2- اضف القرفة مع الملح على اللبن مع التقليب جيدا.

3- إضافة الشوفان إلى المكونات على النار.

4- اضف التمر مع العسل في الطبق.

5- سكب الشوفان باللبن على التمر.

طريقة تحضير الشوفان لتضخيم العضلات

ينصح الأشخاص الذين يميلون إلى تضخيم العضلات إلى تناول طبق شوفان باللبن يوميا، فإنه مفيد وصحي للجسم، ومن خلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل الشوفان بأسهل الخطوات.

مكونات الشوفان لتضخيم العضلات :

نصف كوب شوفان.

بصلة صغيرة.

2 بطاطس صغيرة.

جزرة.

مرقة.

فول سوداني.

ماء.

فلفل أسود.

ملح.

دقيق.