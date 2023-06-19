اتجاه نحو نقل مونديال الأندية من الرياض إلى جدة

كشفت تقارير سعودية أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تتجه لتغيير المدينة المستضيفة لمباريات المونديال في المملكة العربية السعودية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية في السعودية، تتجه إلى نقل مباريات المونديال من مدينة الرياض إلى جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زار ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة"، والأمير عبد الله الفيصل.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية من المقرر أن تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وتشارك 6 فرق حتى الآن ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، هي: الأهلي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراو ريدز الياباني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، واتحاد جدة السعودي، وليون المكسيكي.