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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى رمد طهطا تبدأ في إجراء عمليات المياه البيضاء

جانب من العمليات
جانب من العمليات
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء مستشفى رمد طهطا في إجراء عمليات المياه البيضاء للمواطنين على نفقة الدولة، وقد تم بالفعل إجراء أول 6 عمليات بالمجان. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن هذه الخطوة هي نقطة البدء لدخول مستشفى رمد طهطا في منظومة عمل القضاء على قوائم الانتظار، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا لما تشهده محافظة سوهاج خلال الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ في القطاع الطبي على مستوى المنشآت والخدمات المقدمة للمواطنين.

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