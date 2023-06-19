الدفع أو الإيقاف.. تفاصيل قرار المحكمة الرياضية النهائي بتغريم أليو ديانج 250 ألف دولار

أصبح أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالإيقاف بعد رفض المحكمة الرياضية الطعن المقدم من اللاعب ضد الحكم الذي صدر ضده مؤخرًا بشأن قضيته مع أحد وكلاء اللاعبين.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكم ضد أليو ديانج لصالح أحد وكلاء اللاعبين بدفع 250 ألف دولار، بعد أن تقدم الأخير بشكوي ضد اللاعب المالي في الفترة الماضية.

وكانت بدأت الأزمة عندما أنتقل اللاعب المالي أليو ديانج من نادي مولودية الجزائر إلى النادي الأهلي، وقدم أحد وكلاء اللاعبين بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن رفض “ديانج” منح الوكيل الجزائري نسبته من الانتقال للقلعة الحمراء.

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في 7 أكتوبر 2021، قرار بتغريم أليو ديانج 250 ألف دولار لصالح وكيل الأعمال الجزائري.

بعدها تقدم اليو ديانج باستئناف أمام المحكمة الرياضية ضد القرار وحمل رقم TAS 2021 / A / 8527 والذي نص بتغريمه 250 ألف دولار لصالح الوكيل الجزائري.

وحسمت المحكمة الرياضية الجدل برفض الاستئناف الذي تقدم به اليو ديانج وتم إبلاغ جميع الأطراف بالقرار يوم 6 يونيو 2023، وأصبح تسديد الغرامة إلزامي على اللاعب وإلا سيتم إيقافه في حال عدم السديد.