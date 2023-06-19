الاتحاد المصري لكرة السلة يكشف عن شعاره الجديد

أعلن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، عن الشعار الجديد الخاص به، وذلك تماشيًا مع سياسة التطوير التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة السلة في الفترة الأخيرة.

وقال الإتحاد فى بيان له، اليوم الإثنين، أن الشعار يجمع بين عراقة لعبة كرة السلة وارتباطها بالهوية المصرية، مع مراعاة استغلال المفاهيم الحديثة فيما يخص التصميم.

وأضاف: يأتي الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد تزامنًا مع الإنجازات التي حققتها المنتخبات المصرية في المرحلة الحالية، وعلى رأسها تأهل المنتخب الأول للرجال إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، بالإضافة لتأهل منتخبي الشباب والفتيات تحت 19 عام إلى نهائيات كأس العالم.

وتابع: بالإضافة إلى هذا تشارك 5 منتخبات مصرية، في كأس العالم 3X3 خلال العام الجاري، وهم المنتخب الأول للسيدات، ومنتخب تحت 23 سنة شباب، ومنتخب تحت 23 سنة آنسات، ومنتخب تحت 18 سنة شباب، ومنتخب تحت 18 سنة آنسات.