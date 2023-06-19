أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم تستمر طوال الصيف

في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية إدارة "قادرون باختلاف" بذوي القدرات والهمم ، تتوالى تنفيذ التدريبات و الأنشطة المختلفة فى جميع مراكز الفنون وتنمية الابداع المنتشرة في محافظات مصر لذوي القدرات خلال فصل الصيف.



وأقيمت تدريبات فنية و مشغولات يدوية متنوعة بمركز تنميه الفنون والإبداع لذوى القدرات والهمم بمركز شباب ماقوسة بمحافظة المنيا .



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافه الامكانيات لهم لدمجهم في المجتمع، في ضوء الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهاراتهم وصقلها، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يذكر أن مواعيد التدريبات من الأحد الي الاربعاء في تمام العاشرة صباحا حتي الثانية عشرة ظهرا .