وزير التنمية المحلية: الدولة تعمل على إقامة مناطق لوجيستية وتجارية وصناعية بجميع المحافظات

الإثنين 19/يونيو/2023 - 05:23 م

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى نحو تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجيستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع محافظات الجمهورية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل.

وأضاف “آمنة” خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ اليوم الاثنين، أن التوجه نحو بناء المناطق اللوجيستية أصبح توجهًا عالميًا لتدارك الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الماضية ولازال يعانى من آثارها خاصة في ظل ما يعانية قطاع الإمداد والتوريد من تحديات لا حصر لها، مضيفًا: ولعل وجودنا اليوم لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بمحافظة كفر الشيخ ضمن عدد من المشروعات المعنية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر يعكس الخطوات الجادة والمستمرة التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لوضع حلول جديدة تواكب التوجهات العالمية لأزمات سلاسل الإمداد المتصاعدة خلال السنوات الماضية سواء بسبب التوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ وارتفاع أسعار الوقود.

وأكد اللواء هشام آمنة على أن مصر تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وأن هناك عدد من العوامل ساهمت في أن تكون محفزًا قويًا للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الضخم ضمن خطة طموحة للحكومة المصرية تتعاون في تنفيذها عدد من الوزارات والمحافظات.